Afyon'da Gürültü Tartışması Cinayete Neden Oldu
Afyon'da Gürültü Tartışması Cinayete Neden Oldu

21.04.2026 14:28
Halı çırpma gürültüsü yüzünden çıkan tartışmada yaşlı çift, komşuları tarafından vurularak öldürüldü.

Afyonkarahisar'da halı çırpma ve gürültü meselesinden çıkan tartışmada üst kat komşuları karı koca tarafından silahla vurularak katledilen yaşlı çift toprağa verildi.

Olay, dün sabah kent merkezi Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur, halı çırpma ve gürültü meselesinden dolayı üst kat komşuları olan Erhan İ. ve Nursel İ. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Erhan İ. ile Nurhan İ., komşuları Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur'un (73) üzerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Bodur çifti ağır yaralandı. Yaralanan karı koca çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Cinayeti işleyen karı koca çift emniyetteki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edilirken, olayda hayatını kaybeden Bodur çifti için ise Paşa Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Yaşlı çift öğle namazının ardından kent merkezinde Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Afyon, Son Dakika

Advertisement
