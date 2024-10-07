Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda yaşanan ve şehir güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini yayınladı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde yaşanan bazı trafik kazalarının görüntüleri basınla paylaşıldı. Görüntülerde, Çay ilçesi Aşağı Dörtyol kavşağında otomobillerin çarpıştığı anlar yer aldı. Kent merkezinde de otomobillerin çarpışması ve minibüs ile otomobilin çarpışması kameralara yansıdı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyon'da Trafik Kazaları Görüntüleri Yayınlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?