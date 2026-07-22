Afyon'da Yangın, Otomobil Kurtarıldı - Son Dakika
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Afyon'da Yangın, Otomobil Kurtarıldı

Afyon\'da Yangın, Otomobil Kurtarıldı
22.07.2026 11:22
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Afyonkarahisar'da çıkan yangında jandarma, alevlerden bir otomobili son anda kurtardı.

Afyonkarahisar'da çıkan ve yaklaşık 5 bin dekarlık alanın zarar gördüğü arazi yangınında bir otomobilin yanması son anda engellendi.

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı ilçesine bağlı Davulga beldesi Demircili köyünde meydana geldi. Yangın sırasında alevlerin yaklaştığı bir evin bahçe kapısını kırarak içeri giren jandarma ekipleri, evde kimsenin bulunmadığını tespit ettikten sonra kapalı araç park alanını da kontrol etti. Burada park halinde bulunan otomobili fark eden ekipler, aracı güvenli bölgeye çıkararak alevlerden kurtardı.

Aracı kurtarılan ev sahibi Ali Çaylak, yangını gördüğünde büyük bir şok yaşadığını belirterek, "Her yer alevler içindeydi. Jandarma ekipleri aracımı kurtardı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Zamanında müdahale edilmeseydi evim de yanacaktı" dedi.

Yaklaşık 5 bin dekarlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Otomobil, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Afyon, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyon'da Yangın, Otomobil Kurtarıldı - Son Dakika

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