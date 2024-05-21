Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesislerinde İndirimli Fiyat Uygulaması

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın teklifi ve belediye meclisinin oy birliği ile aldığı karar sonrası belediyeye ait sosyal tesislerdeki içeceklerde uygulamaya giren indirimli tarifeler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Karayolları Parkı, Engelsiz Kafe, Veysel Eroğlu Parkı ve Zafer 03'deki içeceklerde yüzde 35 ila yüzde 45 arasında yapılan indirim yüzleri güldürdü.

Belediye meclisi kararıyla 8 TL olan çay 5 TL'ye, 28 TL olan kahve 15 TL'ye, yine 25 TL olan neskafe ise 15 TL'ye düşürülmüş, tesislerdeki hizmetleri daha erişilebilir hale getirmek adına self-servis sisteme geçilmişti. Aynı toplantıda belediyenin işlettiği tesislerdeki fiyatlarla ilgili sorunlara dikkat çeken Başkan Köksal, "Sosyal tesislerimize ait bir maliyet hesabı yaptıklarını ve hesaba göre de indirimli fiyatları kamuoyu ile paylaşarak daha çok vatandaşımızın tesislerden faydalanmalarını amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR