Afyonkarahisar Belediyesinde Böcek İddialarına İlişkin Soruşturma Sonuçlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesinde Böcek İddialarına İlişkin Soruşturma Sonuçlandı

Afyonkarahisar Belediyesinde Böcek İddialarına İlişkin Soruşturma Sonuçlandı

Afyonkarahisar Belediyesi'nde bulunduğu iddia edilen böcek (gizli kamera) olayıyla ilgili yapılan soruşturma sonucunda 'kavuşturmaya yer yoktur' kararı çıktı. Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, cihazların imha edildiği belirtildi.

14.05.2024 11:33
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Afyonkarahisar Belediyesinde böcek (gizli kamera) bulunduğu iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak olayla ilgili 'kavuşturmaya yer yoktur' kararı çıktı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında belediye başkanlığı makam odasında böcek (gizli kamera) bulunduğunu iddia etti. İddialar üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. İnceleme ve belediye çalışanları ile Başkan Köksal'ın bilgisine başvurulmasının ardından soruşturma tamamlandı. Soruşturmada belediye yazı işleri müdürlüğüne yazılı olarak sorulan 'Afyonkarahisar Belediye binasında bulunduğu iddia edilen gizli dinleme ve izleme cihazlarının, cihaza ait materyallerin nerede/kimde olduğuna ilişkin bilgi verilmesi, gizli dinleme ve izleme cihazları ile materyallerin yapılan incelemeye esas olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi' sorusuna ise birimin 'Cihazlar görülür görülmez anında imha edilip atılmıştır' cevabını verdiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar Belediyesinde Böcek İddialarına İlişkin Soruşturma Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediyesinde Böcek İddialarına İlişkin Soruşturma Sonuçlandı - Son Dakika
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