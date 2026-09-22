Afyonkarahisar Bolvadin'de eş zamanlı operasyonda 274 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin'de eş zamanlı operasyonda 274 bin makaron ele geçirildi

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Afyonkarahisar Bolvadin\'de eş zamanlı operasyonda 274 bin makaron ele geçirildi
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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bolvadin'de 3 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 274 bin boş makaron ve 263 kilogram kaçak tütün ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı, adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 274 bin adet makaron ve kilolarca kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalarına devam ediyor. Edin lere göre, polis ekipleri Bolvadin ilçesinde belirlenen 3 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 274 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron, bin 920 adet doldurulmuş makaron, 263 kilogram açık kıyılmış tütün, 50 adet kesilmiş bandrol, 1 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyon da yakalanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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