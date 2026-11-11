Afyonkarahisar Bolvadin\'de motosikletle otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar Bolvadin'de motosikletle otomobil çarpıştı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Bolvadin Devlet Hastanesi yakınında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hastane yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bolvadin Devlet Hastanesi yanında M.Ö. idaresindeki 03 AIU 529 plakalı motosiklet ile O.K. yönetimindeki 03 ACH 435 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü M.Ö. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.Ö., ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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