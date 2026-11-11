Afyonkarahisar Bolvadin\'de motosikletle otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hastane yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin Devlet Hastanesi yanında M.Ö. idaresindeki 03 AIU 529 plakalı motosiklet ile O.K. yönetimindeki 03 ACH 435 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü M.Ö. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.Ö., ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.