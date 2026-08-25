Afyonkarahisar\'da 1.6 Milyon TL Ceza

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda, kurallara uymadıkları tespit edilen 41 araç sürücüsüne yaklaşık 1 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen çalışmalarda 8 bin 927 şahıs ile bin 475 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 10 tüfek, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 20 fişek, 28 sentetik ecza, uyuşturucu madde emdirilmiş 5 peçete, 1,4 gram ve 2,6 gram uyuşturucu madde ile 5 bıçak ele geçirildi.

Bıçak taşıdığı tespit edilen 5 şahsa toplam 18 bin 525 TL idari yaptırım uygulandı. Denetimler çerçevesinde toplam 41 şahsa 543 bin 693 TL, 41 araca ise 1 milyon 143 bin 517 TL idari para cezası kesildi.