Afyonkarahisar'da 1.6 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 1.6 Milyon TL Ceza

Afyonkarahisar\'da 1.6 Milyon TL Ceza
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Denetimlerde 41 sürücüye ceza kesildi, 10 tüfek, uyuşturucu ve bıçaklar ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda, kurallara uymadıkları tespit edilen 41 araç sürücüsüne yaklaşık 1 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen çalışmalarda 8 bin 927 şahıs ile bin 475 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 10 tüfek, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 20 fişek, 28 sentetik ecza, uyuşturucu madde emdirilmiş 5 peçete, 1,4 gram ve 2,6 gram uyuşturucu madde ile 5 bıçak ele geçirildi.

Bıçak taşıdığı tespit edilen 5 şahsa toplam 18 bin 525 TL idari yaptırım uygulandı. Denetimler çerçevesinde toplam 41 şahsa 543 bin 693 TL, 41 araca ise 1 milyon 143 bin 517 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da 1.6 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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