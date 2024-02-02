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Afyonkarahisar'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'nde, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan A.A. (28) isimli şahıs, jandarma tarafından Ahmetpaşa beldesinde yakalandı. Şahsın gözaltı işlemleri devam ediyor.

02.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:38
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Afyonkarahisar'da 3 ayrı suçtan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 3 ayrı suç kaydı ile hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan A.A. (28) isimli şahıs Ahmetpaşa beldesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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