Afyonkarahisar'da 105 milyon TL'lik yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 105 milyon TL'lik yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar'da banka hesapları üzerinden 105 milyon TL'yi yasadışı bahis ve sanal kumar sitelerine aktardığı belirlenen 9 şüpheli, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hesapları üzerinden 105 milyon TL tutarında paranın yasadışı bahis ve sanal kumar sitelerine aktarıldığı belirlenen 9 şahıs polisin düzenlediği operasyon ile yakalanırken, şahısların hepsi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahis ve sanal kumarla mücadele çerçevesinde teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, banka hesap bilgilerini komisyon karşılığında toplayan ve hesaplarını kiralayan 9 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesapları üzerinden yaklaşık 105 milyon TL tutarında paranın yasadışı bahis ve sanal kumar sitelerine aktarıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Banka, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da 105 milyon TL'lik yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 105 milyon TL'lik yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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