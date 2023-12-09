Afyonkarahisar'da 12 yaşındaki kız çocuğunun kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Osmangazi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki kız çocuğu R.Ö., kullandığı 55 BMV 40 plakalı otomobil ile kavşakta dönüş yaptığı esnada İ.Ş., idaresindeki 03 AFL 199 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile motosiklette bulunan E.E. (14) isimli çocuk yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, kız çocuğunun otomobili ailesinden nasıl aldığı ise araştırılıyor. - AFYONKARAHİSAR