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Afyonkarahisar'da 12 yaşındaki kız çocuğunun kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 12 yaşındaki kız çocuğunun kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Osmangazi mahallesinde, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun kullandığı otomobil, kavşakta dönüş yaparken bir motosiklete çarptı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile motosiklette bulunan bir çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da 12 yaşındaki kız çocuğunun kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
09.12.2023 - 12:57,
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Afyonkarahisar'da 12 yaşındaki kız çocuğunun kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Osmangazi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki kız çocuğu R.Ö., kullandığı 55 BMV 40 plakalı otomobil ile kavşakta dönüş yaptığı esnada İ.Ş., idaresindeki 03 AFL 199 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile motosiklette bulunan E.E. (14) isimli çocuk yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, kız çocuğunun otomobili ailesinden nasıl aldığı ise araştırılıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Trafik, Kaza, 3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da 12 yaşındaki kız çocuğunun kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 12 yaşındaki kız çocuğunun kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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