Afyonkarahisar\'da 135 anne ve anne adayına eğitim verildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından 135 anne ve anne adayına eğitim verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 135 anne ve anne adayına seminer faaliyeti icra edilerek eğitim verildi. Eğitimler Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi'nde faaliyet gösteren serada gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR