Afyonkarahisar'da aranan şahıs 17 yıl 13 ay hapis cezası ile yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da aranan şahıs 17 yıl 13 ay hapis cezası ile yakalandı

Afyonkarahisar\'da aranan şahıs 17 yıl 13 ay hapis cezası ile yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından aranan İ.E. isimli şahsı Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17.05.2024 09:48
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Afyonkarahisar'da 17 yıl 13 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde İ.E. isimli şahsın kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından 17 yıl 13 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da aranan şahıs 17 yıl 13 ay hapis cezası ile yakalandı - Son Dakika
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