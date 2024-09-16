Afyonkarahisar\'da 19 Aranan Yakalandı

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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen denetimde çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin 9-15 Eylül tarihleri arasında yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Aranması olan şahıslara yönelik olarak yapılan yakalama çalışmaları neticesinde hapis cezası bulunan 10 şahıs ve adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 9 şahıs olmak üzere toplam 19 şahıs yakalanmıştır. 23 şok uygulama esnasında 543 şahıs, 241 araç sorgusu yapılmış, 5 araca 20 bin 504 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Yapılan uygulama ve kontrollerde 30,1 gr uyuşturucu madde, 5 parça uyuşturucu madde, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 17 bıçak ve 17 fişek ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR