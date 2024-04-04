Afyonkarahisar'da polis tarafından 28 gram uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 28,02 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan İ.A., isimli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da 28 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Bolu'da gerçekleştirilen operasyonda, yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kütahya Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık' suçundan aranan şahıs Bilecik'te yakalandı. Tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve polis ekipleri tarafından Ramazan Bayramı'na yönelik trafik tedbirleri alındı. Toplantıda, vatandaşların Eskişehir'de Bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmesi amaçlandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir motosikletin çalınması olayı güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde çözüldü. Şüpheli, yapılan baskınla yakalanarak tutuklandı.
Eskişehir'de devriye gezen polis ekipleri, kimlik sorgulaması sonucunda hırsızlık suçundan aranan bir şahsı tespit ederek gözaltına aldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede oğlunun bıçakladığı ve silahla vurduğu Selma Çiftçi (61) hayatını kaybetti. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Çiftçi, oğlu Murat A. tarafından bıçaklandıktan sonra silahla vurularak öldürüldü. Murat A. güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polislerce gözaltına alındı.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan zanlıları ve kaçakçıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Lalapaşa ilçesindeki devriye faaliyetleri sırasında 15 farklı suçtan aranan bir zanlı askeri yasak bölgede yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?