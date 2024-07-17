Afyonkarahisar'da 3 İş Yerinde 70 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 3 İş Yerinde 70 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Afyonkarahisar\'da 3 İş Yerinde 70 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan baskında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 3 iş yerinde yapılan aramalarda 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak tütünün satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen ekipler, K.B. ve S.K. hakkında işlem yapmıştır.

17.07.2024 08:55
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Afyonkarahisar'da polis tarafından 3 iş yerine yapılan baskında 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları kaçak tütünü satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler ardından kent merkezindeki 3 iş yerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirirken, K.B. ve S.K., hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 3 İş Yerinde 70 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 3 İş Yerinde 70 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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