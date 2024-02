3.Sayfa

Afyonkarahisar'da 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde M.E., ile M.Y., isimli şahsa ait kimliği ibraz eden D.U., üzerlerinde uyuşturucu madde yakalandı. Başkasına ait kimlikle gezdiği anlaşılan şüpheli D.U.'un ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak veya Kullanmak, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığı İhlal Etme' suçlarından 4 ayrı suç kaydı ile arandığı tespit edildi. Yapılan aramada araçta ve şahısların üzerinde 9,7 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 4 adet alüminyum folyo, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet pürmüzlü çakmak ele geçirildi. Ayrıca, araç sürücüsü M.E isimli şahsa, ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR