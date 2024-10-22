Afyonkarahisar'da 4 Kilo Esrar Ele Geçirildi

3.Sayfa

Otomobilin çamurluğuna zulalanan 4 kilo 300 gram esrarı polis buldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilin zula diye tabir edilen gizli bölmesinde 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2024 yılının en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Kent girişinde uygulama yapan ekipler durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak eğitimli narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada narkotik köpeği otomobilin arka çamurluk kısmına tepki verdi. Ekipler ardından aracın bagaj kısmından çamurluk kapağını açınca paketler halinde içeriye zulalanmış 4 kilo 300 gram uyuşturucu buldu. Olayın ardından araçta bulunan S.Ö., Y.İ. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ö., savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken, Y.İ. ve M.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.