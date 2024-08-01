Afyonkarahisar'da 7 ayrı suç kaydı bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

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Afyonkarahisar'da 7 ayrı suç kaydı bulunan ve 3 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde 7 ayrı suç kaydı bulunan M.A., isimli şahsın 'dolandırıcılık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme' suçundan 3 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR