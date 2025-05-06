Afyonkarahisar\'da 9.500 Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 bin 500 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Salar beldesinde bir iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 9 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR