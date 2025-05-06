Afyonkarahisar'da 9.500 Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 9.500 Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar\'da 9.500 Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Polis, Salar beldesinde yapılan operasyonda toplam 9.500 adet kaçak makaron yakaladı.

06.05.2025 09:48
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Afyonkarahisar polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 bin 500 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Salar beldesinde bir iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 9 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 9.500 Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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