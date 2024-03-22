Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Uyuma' projesi hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği görevlileri uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Namık Kemal İlkokulunda 17 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Uyuma' projesi hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da 17 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Uyuma' projesi hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen üç ayrı olayda toplam 38 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, iki ayrı lastik bot içerisinde toplam 33 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan bir lastik bot içerisinde de 5 düzensiz göçmen bulundu. Olaylarla bağlantılı olarak Akyarlar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile yapılan takip sonucunda 3 göçmen kaçakçısı daha yakalandı. Yakalanan 35 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 4 kaçakçı hakkında adli işlemler başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, sel felaketine neden oldu. Sel suları bir otomobili dereye sürüklerken, Siverek-Viranşehir kara yolu ve bazı kırsal mahalleler sular altında kaldı. Öğretmen ve öğrenci servisleri okullarına ulaşamazken, kırsal bölgelerde onlarca ev sular altında kaldı.
Kütahya'nın Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Zonguldak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Afgan işçinin cesedinin yanmış halde bulunduğu olayda 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında kasten öldürme suçundan hapis talep edildi. İddianamede, olayın detayları ve şüphelilerin eylemleri yer alıyor. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yenikent Şehit Yalçın Güzeler Polis Merkezi'ni ziyaret ederek, görevli personellerle birlikte iftar yaptı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da iftar programına katıldı. Vali Aslan, personellere hitaben yaptığı konuşmada, mesleklerinin zorluklarına değindi ve sağlıklı bir ramazan diledi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta bulunan 3 şüphelinin üst aramasında 32.22 gram marihuana ve 1.96 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Ordu'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ay süren teknik takiple uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, üst ve araçlarındaki aramalarda, bir miktar gram sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar ile 14 uyuşturucu hapın yanı sıra uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden E.T, E.K. ve S.Ü. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise biri savcılıktan biri de adli kontrol şartıyla hakimlikten olmak üzere serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin ormanlık alanda yanmış cesedi bulundu. 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, olayın ardından şüphelilerin cesedi ortadan kaldırmak için battaniyeye sarılı halde üç saat boyunca arabayla dolaştığı ve daha sonra yakarak götürdüğü belirtildi.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 16 yıl hapis cezası ile aranan bir cezaevi firarisi ve 14 yıl hapis cezası ile aranan bir hırsızlık suçlusunun yakalandığı bildirildi. Şahıslar cezaevine teslim edildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Tırın karşı şeride geçmesi sonucu başka bir araç da tırın dorsesine çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?