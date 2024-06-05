Afyonkarahisar'da Apartmana Giren Yılan Paniğe Neden Oldu

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Afyonkarahisar'da bir apartmanın içerisine giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada yaşayan vatandaşlar apartmana girdiklerinde kapı arkasında duran yılanı görünce adeta şok yaşadı. Olay sonrası büyük korku yaşanırken, vatandaşlar sonrasında durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Ardından ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yılanı apartmandan alarak doğal ortamına bıraktı. - AFYONKARAHİSAR