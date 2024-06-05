Afyonkarahisar'da Apartmana Giren Yılan Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Apartmana Giren Yılan Paniğe Neden Oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir apartmana giren yılan, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından apartmandan alınan yılan, doğal ortamına bırakıldı.

05.06.2024 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir apartmanın içerisine giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada yaşayan vatandaşlar apartmana girdiklerinde kapı arkasında duran yılanı görünce adeta şok yaşadı. Olay sonrası büyük korku yaşanırken, vatandaşlar sonrasında durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Ardından ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yılanı apartmandan alarak doğal ortamına bıraktı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şuhut, Hayvanlar, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Apartmana Giren Yılan Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
07:39 CHP’li Başarır’dan Hakkari tepkisi: Melih Gökçek’in yerine neden kayyum atamadınız CHP'li Başarır'dan Hakkari tepkisi: Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız?
01:08 Genç kızdan geriye çok sevdiği motoruyla çekilen fotoğrafları kaldı Genç kızdan geriye çok sevdiği motoruyla çekilen fotoğrafları kaldı
23:06 İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı
23:05 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafı ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
08:21 Yemekteyiz’de tansiyon yükseldi Yarışmacılara kızan Zuhal Topal, masayı terk etti Yemekteyiz'de tansiyon yükseldi! Yarışmacılara kızan Zuhal Topal, masayı terk etti
08:09 Uyandıklarında kendilerini denizin ortasında buldular 4 arkadaşın maceralı gecesi Uyandıklarında kendilerini denizin ortasında buldular! 4 arkadaşın maceralı gecesi
00:02 Utanması gereken öğrenci değil öğretmen Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler Utanması gereken öğrenci değil öğretmen! Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler
23:59 Maltepe’de bomba ihbarı Ekipler harekete geçti Maltepe'de bomba ihbarı! Ekipler harekete geçti
23:51 A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 09:14:38. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Apartmana Giren Yılan Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement