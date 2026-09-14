Afyonkarahisar'da araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da kent girişindeki denetimde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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