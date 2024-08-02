Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan bir şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Şahsın 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ve 4 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Polis, şahsı kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı ve tutuklandı.

02.08.2024 14:02
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Afyonkarahisar'da 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde 4 ayrı suç kaydı bulunan K.C., isimli şahsın hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ve alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçundan' 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 7 bin 200 TL adli para cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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