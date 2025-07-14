Afyonkarahisar\'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü

Afyonkarahisar'da iki komşu arasında arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada kan akarken, taraflardan 42 yaşındaki şahıs vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 7 bıçak darbesi ile hayatını kaybetti.

Olay, Bolvadin ilçesi Baglarüstü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin Belediyesi Temizlik İsleri Müdürlüğünde çalışan Yusuf Balcı (42), komsusu M.M.T. ile evinin yanındaki araziye malzeme koyma meselesinde dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya taraflar bir birlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Olayda, M.M.T., Balcı'yı bıçakladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan her iki şahsıda ambulans ile hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli noktalarından 7 bıçak darbesi ile yaralanan Balcı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Darp sonucu yaralanan M.M.T.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR