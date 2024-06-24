Afyonkarahisar'da taklalar atarak refüje giren arazi aracındaki 2 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 EC 363 plakalı arazi aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç taklalar atıp ardından refüje girerek durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi şans eseri olayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası devrilen araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Arazi Aracı Refüje Girdi, 2 Kişi Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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