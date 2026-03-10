Afyonkarahisar'da Atletizm Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Atletizm Müsabakaları Sona Erdi

Afyonkarahisar\'da Atletizm Müsabakaları Sona Erdi
10.03.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen gençler atletizm müsabakaları çeşitli branşlarda tamamlandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Atletizm Müsabakaları Kocatepe Spor Kompleksi'nde sona erdi.

Sürat yarışlarında 100, 200 ve 400 metre koşuları yapılırken; orta ve uzun mesafede 800, 1500 ve 3000 metre yarışları gerçekleştirildi. Engelli branşlarında ise 100, 110, 300 ve 400 metre engelli koşuları düzenlendi.

Saha branşlarında gülle atma, disk atma ve cirit atma yarışmaları yapılırken; atlama kategorilerinde uzun atlama, üç adım atlama ve yüksek atlama branşlarında sporcular mücadele etti.

Ayrıca organizasyonda 3000 metre yürüyüş ve takım halinde gerçekleştirilen İsveç bayrak yarışı da yer aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Atletizm, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Atletizm Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:22:24. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Atletizm Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.