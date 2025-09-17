Babasının bıçakladığı 16 yaşındaki Remzi Anıl kurtarılamadı - Son Dakika
Babasının bıçakladığı 16 yaşındaki Remzi Anıl kurtarılamadı

17.09.2025 13:08
Afyonkarahisar'da babası tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Remzi Anıl Akkaya, ağır yaralı halde tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan baba ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde aile faciası yaşandı. İddiaya göre, B.A. ile oğlu Remzi Anıl Akkaya (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

BABA OĞLUNU BIÇAKLADI

Bu sırada baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akkaya, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Akkaya burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akkaya'nın cansız bedeni morga konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Remzi Anıl Akkaya'nın cenazesinin Şuhut'ta toprağa verileceği öğrenildi.

BABA TUTUKLANDI

Olayın ardından yakalanan şüpheli baba B.A.'nın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

14:58
