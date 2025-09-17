Babasının bıçakladığı 16 yaşındaki Remzi Anıl kurtarılamadı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde aile faciası yaşandı. İddiaya göre, B.A. ile oğlu Remzi Anıl Akkaya (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Bu sırada baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akkaya, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Akkaya burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akkaya'nın cansız bedeni morga konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Remzi Anıl Akkaya'nın cenazesinin Şuhut'ta toprağa verileceği öğrenildi.
Olayın ardından yakalanan şüpheli baba B.A.'nın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
