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Afyonkarahisar'da durdurulan kamyonette 160 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da durdurulan kamyonette 160 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, üzerinde bandrol bulunmayan 160 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kamyoneti kullanan şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da durdurulan kamyonette 160 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
27.12.2023 - 15:29,
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 160 bin adet üzerinde bandrol bulunmayan doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uluköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri A.O.K., isimli bir şahsın kullandığı kamyoneti takibe alıp ardından durdurdu. Araçta yapılan aramada 16 adet koli içerisinde 8 bin adet şeffaf poşetlere doldurulmuş toplam 160 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayın ardından A.O.K., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da durdurulan kamyonette 160 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da durdurulan kamyonette 160 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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