Afyonkarahisar'da bariyer kapanınca raylarda kalan kamyon makinist sayesinde kurtuldu

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonun üzerine bariyerlerin kapanması sonucu raylarda kalması, korku dolu anlara neden oldu. Yaklaşan trenin makinisti tarafından durumun fark edilmesiyle muhtemel bir facia son anda önlendi.

Olay, kent merkezi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trenin yaklaşmakta olduğu esnada hemzemin geçidi kullanmak isteyen bir kamyonun üzerine bariyerler indi. Bariyerlerin kapanmasıyla birlikte kamyon rayların üzerinde mahsur kaldı.

Kamyonun raylarda kaldığını fark eden tren makinistinin dikkati sayesinde facia teğet geçti. Makinistin durumu erken fark ederek yavaşlaması üzerine kamyon sürücüsü aracını geri manevra ile raylardan uzaklaştırdı. Muhtemel bir facianın önüne geçilen o anlar çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.