Vali Aktaş: "Huzurlu bir bayram için gerekli asayiş ve trafik tedbirleri alındı"

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, huzurlu bir bayram geçirilmesi için kentte gerekli bütün asayiş ve trafik tedbirlerinin alındığını ifade etti.

Afyonkarahisar Valiliği ve belediyesi tarafından bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Köksal, belediye olarak sadece bayramlarda değil yılın her günü vatandaşların yanında olmaya gayret eden bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, "Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.

Törende konuşan Vali Aktaş ise kentte huzur, asayiş ve trafik yönünden büyük tedbirlerini alındığını kaydederek, huzurlu bir bayram geçirilmesi için ilgili kurumların koordinasyon içerisinde olduğunu ve bayram boyunca vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi. Vali Aktaş, ayrıca uzun bayram tatilinde yapılan yolculuklarda sürücülerin dikkatli olmalarını isteyerek, bütün vatandaşların bayramını kutladı. Konuşmalarının ardından törene katılanların bayramlaşması ile program sona erdi.

Törene Vali Dr. Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, milletvekilleri Hasan Arslan ile İbrahim Yurduseven, İl Emniyet Müdürü Ali Birtan Erol, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dr. Yalçın Tecimer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - AFYONKARAHİSAR