Afyonkarahisar'da Bilişim Suçlarıyla Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Bilişim Suçlarıyla Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da bilişim suçlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve hapis cezasıyla aranan Y.A. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.06.2024 08:35
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Afyonkarahisar'da bilişim suçlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan, Afyonkarahisar 3. Ağır Ceza Mahkemesince 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan Y.A., isimli şahsın yakalanmasına için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip sonrası şahsı kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Bilişim Suçlarıyla Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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