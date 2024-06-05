Afyonkarahisar'da Bilişim Suçlarıyla Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da bilişim suçlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan, Afyonkarahisar 3. Ağır Ceza Mahkemesince 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan Y.A., isimli şahsın yakalanmasına için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip sonrası şahsı kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR