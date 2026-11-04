Afyonkarahisar'da çarpışan iki otomobilin yanışını yaralı çift gözyaşlarıyla izledi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da çarpışan iki otomobilin yanışını yaralı çift gözyaşlarıyla izledi

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Afyonkarahisar\'da çarpışan iki otomobilin yanışını yaralı çift gözyaşlarıyla izledi
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Yunak köyü çıkışında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve araçların motor bölümünde yangın çıktı. Yaralanan karı koca ambulansı beklerken araçlarının yanışını gözyaşlarıyla izledi; yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan karı koca, araçlarının alev alev yanışını gözyaşları içerisinde izledi.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Yunak köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AH 9232 plakalı otomobil ile 42 SZ 152 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçların motor bölümlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede araçları sararken otomobiller yanmaya başladı. Kazada yaralanan karı koca çiftin, yaralı halde ambulansı arayarak yardım istedikleri öğrenildi. Çift, sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken otomobillerinin alevler içerisinde yanışını gözyaşlarıyla izledi. Yaralı çift ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçlar ise itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası söndürüldü. Kaza sonrası iki otomobilde kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilEmirdağGüncelYunakAfyonSon Dakika

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