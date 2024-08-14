Afyonkarahisar'da çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma çerçevesinde İ.Ş., isimli şahsın çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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