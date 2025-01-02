Afyonkarahisar\'da DEAŞ Operasyonu: 4 Tutuklama

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Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütüne yönelik polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik özel harekat destekli yapılan operasyonlarda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.M., S.E., M.A. ve M.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR