Afyonkarahisar\'da DEAŞ Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şuhut ilçesinde A.B.'nin (43) önceki yıllarda Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın militanı olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs ilçenin Yalı Mahallesi'nde evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR