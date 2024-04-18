Afyonkarahisar'da jandarma tarafından dron destekli denetim yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından dron destekli denetim yapıldı

Afyonkarahisar\'da jandarma tarafından dron destekli denetim yapıldı

Afyonkarahisar'da Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan dron destekli denetimde, 932 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi. Denetimde sürücülerin kural ihlali yapmadığı ve herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı belirtilirken, denetimlerin devam edeceği açıklandı.

18.04.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından sürücülere yönelik dron destekli yapılan denetimde 932 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ilçe çıkışında oluşturulan uygulama noktasında sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Denetimde direksiyonda cep telefonu ile konuşma, emniyet kemeri kullanma gibi konulara bakılırken, sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadıkları ise havadan görüntülendi. Ekipler denetimde 750 aracı durdururken bu araçlarda bulunan 932 kişinin ise GBT kayıtlarını kontrol etti. Sürücülerin kurallara uyduklarının gözlendiği denetimde herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı belirtilirken, denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da jandarma tarafından dron destekli denetim yapıldı - Son Dakika

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