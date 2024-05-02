Afyonkarahisar'da Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Afyonkarahisar\'da Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik denetimi ile birlikte hız kontrolü yapıldı. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre yolunda hız sınırını aşan sürücülere para cezası keserek denetim yaptı. Uygulama sonucunda 61 araç sürücüsüne toplamda 297 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

02.05.2024 14:56  Güncelleme: 14:57
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik denetimi ile birlikte hız kontrolü yapıldı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe çıkışında sürücülere yönelik trafik denetimi ile birlikte hız kontrolü yaptı. Çevre yolundaki hız sınırı 80 kilometreyi aşan sürücülere para cezası kesildi. Radar uygulaması ile birlikte sürücülere ayrıca emniyet kemeri ve direksiyonda cep telefonu ile konuşulması gibi denetim yapıldı. Yaklaşık 2 saat yapılan uygulamada 61 araç sürücüsüne toplamda 297 bin 500 TL idari para cezası kesildi. Radara giren sürücüler ise uygulamayı memnun bulduklarını, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını belirttiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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