Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Polis, Afyonkarahisar'da 2 adrese düzenlediği operasyonda 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

02.05.2025 16:06
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Afyonkarahisar'da polis tarafından iki farklı adrese düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Yapılan incelemeler sonrası polis ekipleri tarafından iki farklı adrese operasyon yapıldı. Operasyonda kimlik ya da kimlik belgesi yerine geçen evrakları bulunmadığı tespit edilen 7 kişi yakalandı. Operasyonun ardından yapılan açıklamada ise "Ülkemize illegal yollarla giren yabancı uyruklu şahıslara evlerini kiralayarak yabancıların ülkemizde kalmasına imkan sağlayan 2 şüpheli şahıs yakalanıp haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılmış, ülkemize illegal yollardan giren yabancı uyruklu şahısların ise sınır dışı işlemleri tamamlanmıştır. Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda 320 yabancı uyruklu şahsın sorgulaması yapılmış, ülkemize illegal yollardan giren ve ülkemizde yasal kalış hakkı sona eren 38 yabancı uyruklu şahsın gerekli idari işlemleri yapılarak sınır dışı işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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