Afyonkarahisar'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da elektrikli bisikletin kontrolden çıkarak devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesi Seydiler beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.Ç., yönetimindeki 03 AGU 711 elektrikli motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte A.Ç. ve F.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR