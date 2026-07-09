Afyonkarahisar'da Fabrika Yangını

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'nde otluk alanda çıkan yangın, fabrikanın bahçesine sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın fabrikanın bahçesine sıçradı. Bahçedeki plastik malzemelerin tutuşmasıyla alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
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