Afyonkarahisar'da Fabrika Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Fabrika Yangını Devam Ediyor

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Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın 5 saattir sürüyor, 1 yaralı var, müdahale devam ediyor.

11.02.2025 01:39
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Afyonkarahisar'da çıkan fabrika yangını 5 saattir devam ediyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da orman ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın yaklaşık 5 saattir devam ederken, fabrikadan yükselen alev ve dumanların metrelerce uzaktan görülmesi ise yaşanan faciayı gözler önüne serdi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri üretimi yapan fabrikada akşam saat 19.40 civarında çıkan yangın 5'inci saatinde de devam ediyor. 60'a yakın itfaiye aracı ve 150 personelin müdahale ettiği yangını söndürmek için ekipler yoğun uğraş veriyor. Şu ana kadar 1 kişinin yaralandığı yangında ekipler alevleri kontrol altına almak için fabrikaya dört bir yandan müdahale ediyor. Fabrikadan yükselen alevler ise kentin birçok noktasından kilometrelerce uzaktan gürüldü. Gökyüzüne yükselen alev ve dumanlar birçok vatandaş tarafından yangın bölgesine uzakta olmalarına rağmen cep telefonları ile kayıt altına alındı. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı müdahale devam ederken, edinilen bilgilerde yangının gece geç saatlere kadar devam edebileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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