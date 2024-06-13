Afyonkarahisar'da Firari Şahıs Polis Tarafından Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 3 yıl hapis cezası ile aranan ve cezaevinden firar eden şahıs polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede 8 ayrı suç kaydı bulunan ve

hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 4 farklı dosyadan toplamda 3 yıl hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına alırken, şahsın ayrıca cezaevi firarisi de olduğu ortaya çıktı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR