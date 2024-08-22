Afyonkarahisar'da Fuhuş Suçundan Hükümlü Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Fuhuş Suçundan Hükümlü Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Fuhuş Suçundan Hükümlü Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da fuhuş suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

22.08.2024 16:58
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Afyonkarahisar'da fuhuş suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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