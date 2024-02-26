Afyonkarahisar'da Gerçekleştirilen Operasyonlarda 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Gerçekleştirilen Operasyonlarda 4 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar\'da Gerçekleştirilen Operasyonlarda 4 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda İ.D., G.K., M.U. ve Y.U. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.02.2024 17:26  Güncelleme: 17:28
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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki farklı uyuşturucu operasyonunda İ.D., ve G.K. ile M.U. ve Y.U., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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