Afyonkarahisar\'da Güvenlik Denetimleri

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 8 bin 470 şahsın kimlik sorgulaması ile bin 959 aracın sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi ise yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada denetimlerinde bir hafta boyunca kentin farklı noktalarında yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "denetimlerde hapis cezası bulunan 13 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 11 şahıs olmak üzere aranması bulunan toplam 24 şahıs yakalanmıştır.

8 bin 470 şahıs ve bin 959 araç sorgusu yapılmıştır. Denetimler sonucu 2 tüfek, 1 tabanca,

2 kurusıkı tabanca, 16 bıçak (ele geçirilen bıçaklardan dolayı 16 şahsa 47 bin 248 TL idari yaptırım uygulandı), 21 adet sentetik ecza maddesi, 5 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete 22 parça tarihi eser ele geçirilmiştir. Ayrıca ilgili kurallar ve yönetmelikler gereği toplamda 76 şahsa 246 bin 951 TL, 33 araca 224 bin 384 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR