Afyonkarahisar\'da hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı

Kütahya'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Kütahya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bir otomobil ile motosikletli kurye çarpıştı ve kurye yaralandı. Aynı caddede ve aynı istikamette gece saatlerinde ise üzerinde iki kişinin bulunduğu bir motosiklet, bir otomobile çarptı ve motosikletteki 2 kişi yaralandı. Her iki kaza da 3 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla atlatıldı.