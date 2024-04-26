Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar\'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 30 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası ile aranan bir şahıs, polisin başarılı takibi sonucunda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahsı kent merkezinde gözaltına aldı ve cezaevine teslim etti.

26.04.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 30 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası ile aranan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. İncelemelerde F.Y., isimli şahsın İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Masasınca elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan 30 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Polis tarafından takibe alınan şahıs kent merkezi Selçuklu mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman’a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin
10:10 Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
08:35 Bahçeli’nin videosu Erdoğan’a gönderme mi Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı Bahçeli'nin videosu Erdoğan'a gönderme mi? Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı
08:29 70 kişiyle başlayan Filistin’e destek protestoları dalga dalga tüm ABD’ye yayıldı: En az 570 gözaltı 70 kişiyle başlayan Filistin'e destek protestoları dalga dalga tüm ABD'ye yayıldı: En az 570 gözaltı
10:02 Venezuela’da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı
09:54 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor
09:42 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:26 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz
09:21 Esra Erol’da çocuk gelin skandalı 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış Esra Erol'da çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış
08:54 36 bin sağlıkçı alımında yeni gelişme 36 bin sağlıkçı alımında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 10:53:11. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement