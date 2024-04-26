Afyonkarahisar\'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 30 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası ile aranan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. İncelemelerde F.Y., isimli şahsın İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Masasınca elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan 30 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Polis tarafından takibe alınan şahıs kent merkezi Selçuklu mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR