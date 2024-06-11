Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

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Afyonkarahisar hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs Dinar'a bağlı Aktoprak köyünde yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR