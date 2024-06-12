Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişilikleri ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ş.Ç. isimli şahıs jandarmanın çalışmasıyla Emirdağ'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR